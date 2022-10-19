В Брянске вручили медаль за отвагу офицеру Росгвардии

Церемония вручения медали «За отвагу» военнослужащему Росгвардии, старшему лейтенанту полиции Ивану С. состоялась в Брянске.

Награду офицеру вручил начальник управления Росгвардии по Брянской области Иван Ванчугов.

Как сообщает пресс-служба управления, награжденный участвовал в военной спецоперации в составе подразделения спецназа.

В одном из населенных пунктов при осмотре здания бойцы выявили склад с несколькими тысячами боеприпасов разного калибра, которые принадлежали местной территориальной обороне, и пункт корректировщика огня со средствами связи.

Удалось им задержать и самого корректировщика.