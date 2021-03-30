В Брянске выпускница президентской академии грозит отравить собак

«Просьба принять меры, или меры приму я», – грозит девушка.

Жительница Брянска опубликовала в соцсетях ультиматум городским властям.

Девушка под ником Zosya Shapovalova, как значится в ее профиле, выпускница РАНХиГС при Президенте РФ, пригрозила отравить стаю собак у цирка в Советском районе.

«Возле 1-й школы и в районе цирка во дворах ходит агрессивная стая собак. Если этим не займется администрация или волонтеры, при всей любви к животным начну вытравливать», – написала она в соцсетях.

По ее словам, «это стало уже невозможным, и не очень хотелось бы того, чтобы стая нападала на жителей, на детей, на других нормальных и спокойных животных».

«Последней каплей стало то, что пришлось детей отбивать от этих собак. Просьба принять меры, или меры приму я», – сообщила Zosya Shapovalova.

Напомним, отловом бездомных собак в Брянске занимается городское дорожное управление. В марте в Бежицком районе открыли приют, рассчитанный на 200 животных.