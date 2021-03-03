В Брянске открылся приют для животных

Бездомных собак отлавливают четыре бригады.

На улице Почтовой, 2а, в Бежицком районе Брянска открылся приют для бездомных животных.

Как сообщает городская администрация, вольеры разместили на территории бывшей базы дорожного управления площадью 1,5 гектара.

Сейчас здесь завершаются подготовительные работы. Поэтому пока животных вакцинируют и стерилизуют в стационарных ветеринарных пунктах. Но вскоре в приюте откроется собственный ветеринарный кабинет.

Пока в приюте установили 24 клетки, в будущем их количество увеличится. В общей сложности приют сможет принять более 200 животных.

Также планируется создать сайт приюта, где будет размещаться информация о собаках — для желающих завести себе четвероногого друга или найти потерявшегося питомца.

Напомним, для отлова бродячих животных в дорожном управлении сформированы четыре бригады. Дорожники приобрели специнвентарь, в том числе пневматические ружья, которые заряжаются шприцами со снотворным.

Заявки от горожан на отлов бездомных собак принимает диспетчерская служба дорожного управления по телефону 41-28-70.