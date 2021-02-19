Бездомных собак в Брянске будут ловить с пневморужьями

Дорожное управление принимает заявки от горожан.

В дорожном управлении Брянска сформированы четыре бригады для отлова бродячих животных.

Как сообщает городская администрация, если в прошлом году собак ловили сачками, то в этом закуплены пневморужья с седативными препаратами, кинологическое снаряжение, а также необходимый инвентарь: сети, ошейники, поводки и намордники.

Заявки от жителей на отлов безнадзорных животных принимает диспетчерская служба Дорожного управления по телефону 41-28-70.

Напомним, приют для бездомных животных откроют в Брянске в начале марта.