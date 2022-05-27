В Брянске закрыли 211-й и сократили 166-й маршрут

Соответствующее решение принял областной департамента промышленности, транспорта и связи.

В Брянске закрыли маршрут № 211 и частично сократили маршрут № 166.

Приказом департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области от 29 апреля 2021 года № 51-п «Об отмене межмуниципальных маршрутов Брянской области» отменены маршруты № 166-Н1 «Добрунь – Отрадное» (11 единиц, перевозчик ООО «Деснянка») и № 211 «Юрфак БГУ –Малое Кузьмино».

211-й маршрут официально отменен полностью, другим перевозчикам маршрута № 166-Н2 (ИП Емельянов, 20 микроавтобусов) и № 166Н-3 (ООО «49-й таксопарк», 14 микроавтобусов) действия свидетельств на осуществление права перевозок продлили еще на пять лет – до 4 мая 2027 года.

Несмотря на то что на маршруте № 166 должны курсировать 34 маршрутки, перевозчики выпускают значительно меньшее количество. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пассажиров на нестабильную работу маршрута.