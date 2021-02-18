В Брянске заработали новые аппараты МРТ

Теперь пациенты городской поликлиники № 1 могут пройти этот вид диагностики прямо на месте.

В Брянской городской поликлинике № 1 начали работу аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Она стала первой поликлиникой областного центра и региона, где было установлено это оборудование. Всего же на закупку аппаратов МРТ для медицинских учреждений региона власти выделили 110 млн рублей.

Первая городская поликлиника Брянска обслуживает 130 тысяч жителей Бежицы. Раньше медики отправляли пациентов на МРТ в другие медучреждения. Теперь необходимость в этом отпала.