Брянцы стали реже обращаться в поликлиники

Неотложную помощь в регионе оказывают в полном объёме.

Директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов рассказал, что в Брянской области снизилось число обращений за амбулаторной медицинской помощью.

При этом в полном объёме в клиниках оказывают неотложную помощь по всем заболеваниям. В том числе и больным коронавирусом.

Кроме того, пациентов консультируют дистанционно в службе 122.