В брянских колониях и СИЗО с 5 апреля начнется Неделя молитвы

В УФСИН России по Брянской области прошло очередное заседание межрелигиозной рабочей группы по подготовке к проведению Недели молитвы.

В обсуждении вопросов проведения мероприятий в колониях и СИЗО региона приняли участие врио заместителя начальника управления Сергей Коновалов, помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Александр Хомяков, представитель религиозной мусульманской организации в Брянской области Алим Султанов и заведующий отделом тюремного служения Клинцовской и Трубчевской епархии протоиерей Владимир Пенязь.

С 5 апреля в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона начнется Неделя молитвы. Члены межрелигиозной рабочей группы обсудили организационные моменты осуществления обрядов в рамках Недели молитвы, подготовку к встрече светлого праздника Пасхи, возможности работы с осужденными в условиях пандемии, особенности соблюдения верующими поста Рамадан в условиях отбывания наказания.