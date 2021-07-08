В брянских лесах ввели особый противопожарный режим

В целях предотвращения пожаров с 8 июля по 5 сентября 2021 года на лесных территориях действуют ограничения.

Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

За нарушение пожарной безопасности в лесах грозит административный штраф от четырех до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Лесные инспекторы патрулируют в лесах Брянщины, контролируя деятельность посетителей и пресекая правонарушения.