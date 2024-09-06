В брянских школах прошло первое занятие курса «Россия – мои горизонты»

В брянских школах прошло первое занятие профориентационного курса «Россия – мои горизонты». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Профориентационный курс «Россия – мои горизонты» стартовал в школах Брянской области. Первое занятие прошло накануне. Ученики с 6 по 11 классы узнали о востребованных специальностях и обсудили выбор будущей профессии.

Уроки будут проходить по четвергам. На 34-х занятиях пойдёт речь о достижениях России в области науки и технологий, современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях. Курс ввели в рамках реализации Единой модели профессиональной ориентации.