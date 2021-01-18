В Брянской колонии №3 прошел конкурс на «Лучший отряд осужденных»

В колониях Брянщины среди отрядов осужденных проводится в конкурс на лучшее соблюдение порядка в жилых и бытовых помещениях и на прилегающей территории, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Основными критериями оценки деятельности отряда являются количество поощрений и взысканий, полученных осуждёнными за определенный период, количество осуждённых, занятых на различных видах работ, их отношение к труду, участие осуждённых в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, различных кружках, а также возмещение ими ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений.

Результаты конкурса в КП-3 подводятся ежемесячно с отражением на Экране соревнований, размещенном в библиотеке.

По итогам 2020 года лидирующее место в колонии-поселении занял отряд №3 под руководством начальника отряда Вадима Тарасова. На общем построении ему вручены переходящий кубок и вымпел.

Совет воспитателей отряда вышел с ходатайством о поощрении осужденных, внесших активный вклад в достижение высоких результатов, правами начальника учреждения.