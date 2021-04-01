В брянской колонии проводили на пенсию заслуженную работницу учреждения

В исправительной колонии №1 поводили на пенсию инспектора отдела специального учета Екатерину Семеновну Крутикову, которая в учреждении проработала более 46 лет.

Екатерина Крутикова за время работы она обучила более 80 работников, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Особые слова благодарности за долголетний и плодотворный труд в адрес женщины были высказаны начальником ИК-1 Александром Кугуто: «За Вашими плечами богатый жизненный опыт, безупречное служение интересам учреждения. Вы являетесь достойным примером для подражания многим поколениям молодых сотрудников колонии».