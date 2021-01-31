В Брянской области 177 человек заразились коронавирусом за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевшим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение у 177 человек и выздоровление – у 127. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 29 078 случаев заражения коронавирусом, 27 817 фактов выздоровления и 239 смертей.

30 января на Брянщине выздоровел от коронавируса 201 человек.