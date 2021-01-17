В Брянской области 201 человек заразился коронавирусом за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденным смертям.

Жительницу Смоленска ограбили в маршрутке 31-летнюю жительницу Смоленска обокрали на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Женщина пояснила, что ее телефон украли вечером из кармана ее сумочки в тот момент, когда она садилась в маршрутное такси на улице Крупской. Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый за аналогичные преступления смолянин 1979 года рождения. Он был задержан возле одного из домов

Сосед с ножом угрожал смолянину расправой В СМоленске конфликт между соседями привел к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Смолянин 1976 года рождения заявил в полицию о том, что ему угрожают убийством. Мужчина рассказал, что между ним и соседом возник словесный конфликт. Сосед, угрожая убийством, демонстрировал кухонный нож. Подозреваемый оказался ранее судимый местный житель 1995 года рождения.

В Смоленской области резко выросло число смертей от коронавируса Еще 171 случай коронавирусной инфекции зафиксировали за последние сутки в Смоленской области, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 17 января. За последние 24 часа в регионе удалось вылечиться и выписаться из больниц 129 смолянам. Так, число выздоровевших достигло 15 682, число заболевших – 19 782. Печальная статистика продолжает расти. Еще семь человек умерли от коронавирусных осложнений

Смолян просят отказаться от купаний в прорубях Пресс-служба ГУ МЧС России рассказала об опасности рождественских купаний в 2021 году. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области рекомендуют в этом году отказаться от традиционных купаний в ледяных прорубях. Причина кроется в опасном массовом скоплении людей. Альтернатива — набрать воды в храме, соблюдая социальную дистанцию, и умыться ею

Коронавирус унес жизни еще шести смолян 16 января на территории Смоленской области выявили 175 случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Так, число инфицированных коронавирусом смолян достигло 19 611. Большая часть заболевших (15 553 человека) прошла лечение и выписалась из больниц. За последние 24 часа отрицательный результат на тест на коронавирус получили 369 смолян. 373 жителя области, которые были инфицированы коронавирусом,