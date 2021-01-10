В Брянской области 265 человек выздоровели от коронавируса за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом у 192 человек и выздоровление – у 265. Новых подтвержденных смертей нет.

Всего в Брянской области зафиксировано 25 124 случая инфицирования, выздоровление – у 22 640 человек и 218 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений.

В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

Вчера 132 брянца победили Covid-19 за минувшие сутки.