В Брянской области 3 человека умерли от коронавируса за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевшим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение у 190 человек, выздоровление – у 183 человек и 3 новые смерти от инфекции и вызванных ей осложнений.

Всего в регионе подтвердилось 27 797 случаев заражения коронавирусом, 26 684 факта выздоровления и 238 смертей.