В Брянской области 3 человека умерли от коронавируса за сутки
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевшим и умершим.
За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение у 190 человек, выздоровление – у 183 человек и 3 новые смерти от инфекции и вызванных ей осложнений.
Всего в регионе подтвердилось 27 797 случаев заражения коронавирусом, 26 684 факта выздоровления и 238 смертей.
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