В Брянской области еще один человек погиб от коронавируса за минувшие сутки

За прошедшие сутки в регионе выявили 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает региональный оперативный штаб, за сутки выздоровели 77 человек. Еще один человек погиб от вируса.

С начала пандемии в регионе 35 277 человек заразились COVID-19, выздоровели – 34 426, умерли – 283.