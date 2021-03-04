В Брянской области готовятся к небывалому паводку

Уровень рек в регионе мониторят круглосуточно.

В Брянской области готовятся к весеннему половодью. По прогнозу регионального МЧС, повышение воды в этом году может не только быть сопоставимым с уровнем 2018 года, но и превзойти его.

Специалисты ожидают, что наиболее крупные реки региона: Десна, Болва, Ипуть и Судость – выйдут на пойму.

Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме ведут мониторинг уровня рек на 13 гидропостах. Наблюдать за подъемом воды будут с помощью беспилотников. Затем на основании полученных данных будут моделировать сценарии развития ситуации.