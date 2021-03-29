В Брянской области количество больных COVID-19 выросло на 3% за неделю

На 10 неделе снижение заболеваемости составило 7%, по сравнению с предыдущей неделей года.

На 11 неделе 2021 года отмечается незначительный подъем заболеваемости COVID-19 на 3% по сравнению с предыдущей неделей.

В Смоленске завершились поиски жительницы Брянщины В Смоленске завершились поиски 37-летней жительницы Брянской области. 21 марта женщина ушла из дома в селе Павловка Унечкского района Брянской области. С того дня ее не могли найти. Поиски начались 24 марта. 27 марта стало известно о том, что Екатерину нашли живой.

Более 35 000 смолян получили первую дозу вакцины от коронавируса В Смоленской области кампания по вакцинации населения от коронавируса продолжается в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей официальной странице во ВКонтакте. «Держу на особом контроле вопросы бесперебойного обеспечения наших учреждений здравоохранения вакциной против COVID-19. Учитывая определенный общественный резонанс, который возник в связи с, якобы, дефицитом вакцины, хочу сообщить, что

27 марта смолян ожидают сплошные проверки Сплошные проверки пройдут вечером 27 марта. На дорогах Смоленска вечером 27 марта пройдут сплошные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Сотрудники ГИБДД с восьми вечера до десяти часов вечера будут проверять всех на участке ул. Кашена – пл. Желябова. 28 марта сплошные проверки пройдут на перекрестке с круговым движением на улице

Смоленский суд признал виновным экс-директора парка Смоленский суд вынес приговор экс-начальнику департамента Смоленской области по культуре и бывшему директору АНО «Парк культуры и отдыха Соловьиная роща». Суд признал осужденного виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения. Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно. Губернатор Смоленской области уволил Сергея Чернякова

Смоленский губернатор внес изменением в коронавирусный указ На Смоленщине внесли изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь в школы разрешили допуск граждан для процедуры приема детей в первый класс. Однако все остальные ограничения остаются. При входе соблюдается процедура термометрии, проветривание и дезинфекция помещений, а также масочный режим остаются обязательными. В остальном в существующем документе ничего не изменилось.