В Брянской области на 20% сократилось число изнасилований

Также в регионе стали реже совершать убийства.

В УМВД России по Брянской области заявили о тенденции к снижению зарегистрированных тяжких преступлений.

С начала года в регионе число убийств и покушений на убийство сократилось на 24,5%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 26,5%, изнасилований – на 20%, грабежей – на 27,4%, фактов изготовления и сбыта поддельных денег – на 23,4%, краж – на 13,4%, хулиганств – на 28,6%.

Также правоохранители зафиксировали снижение на 2,5% числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 10% – пьяными. В общественных местах совершено на 7,3% преступлений меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Число аварий сократилось на 18,9%, количество травмированных в ДТП – на 18,6%. ДТП по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, произошло на 37,2% меньше.