В Брянской области начинает действовать система QR-кодов
С 15 ноября без прививки от коронавируса нельзя будет посетить торговый центр и парикмахерскую.
С 15 ноября в Брянской области начнет действовать система QR-кодов. Ограничения рассчитаны на стабилизацию эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, с понедельника без QR-кода нельзя будет посетить:
– торговые центры;
– кафе и рестораны;
– бани и бассейны;
– парикмахерские и салоны красоты;
– спортивные объекты;
– учреждения культуры и искусства;
– зрелищные и спортивные мероприятия;
– гостиницы, санатории и другие аналогичные объекты.
QR-код не потребуется в:
– аптеках и аптечных пунктах;
– продуктовых магазинах, а магазинах, торгующих товарами первой необходимости и детскими товарами.
Кроме QR-кода можно предъявить:
– справку о вакцинации от коронавируса;
– справку о перенесенном COVID-19;
– результат ПЦР-теста.
За подделку сертификата о вакцинации брянцам грозит заключение на срок до двух лет, а в случае заражения окружающих– до семи лет.