В Брянской области начинает действовать система QR-кодов

С 15 ноября без прививки от коронавируса нельзя будет посетить торговый центр и парикмахерскую.

С 15 ноября в Брянской области начнет действовать система QR-кодов. Ограничения рассчитаны на стабилизацию эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, с понедельника без QR-кода нельзя будет посетить:

– торговые центры;

– кафе и рестораны;

– бани и бассейны;

– парикмахерские и салоны красоты;

– спортивные объекты;

– учреждения культуры и искусства;

– зрелищные и спортивные мероприятия;

– гостиницы, санатории и другие аналогичные объекты.

QR-код не потребуется в:

– аптеках и аптечных пунктах;

– продуктовых магазинах, а магазинах, торгующих товарами первой необходимости и детскими товарами.

Кроме QR-кода можно предъявить:

– справку о вакцинации от коронавируса;

– справку о перенесенном COVID-19;

– результат ПЦР-теста.

За подделку сертификата о вакцинации брянцам грозит заключение на срок до двух лет, а в случае заражения окружающих– до семи лет.