В Брянской области не будут вводить QR-коды для посещения кафе

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Брянской области продолжается рост числа зараженных коронавирусом. Также растет число летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Однако губернатор Брянской области Александр Богомаз считает, что вводить QR-коды для посещения кафе или ресторанов нет необходимости. Губернатор уточнил, что ситуация в Москве отличается от ситуации в Брянске, поскольку Брянская область – сельскохозяйственный регион с меньшим количеством жителей.

Лидер брянского отделения «Партии Роста» Сергей Горелов считает, что дело не только в низкой плотности населения.

«QR-код – это не просто картинка. Для его введение потребуется создать программные продукты и инфраструктуру для их функционирования. При этом согласовать ее с несколькими ведомственными базами данных и обеспечить защиту информации. Проект получается весьма дорогостоящим. А работать он будет лишь временно – до тех пор, пока массовая вакцинация не позволить сформировать популяционный иммунитет. Поэтому отказ от QR-кодов – это разумное решение», – сообщил он.

За минувшие сутки в Брянской области зафиксировали девять смертей от коронавируса.