В Брянской области обнаружили фантастический арт-объект

Один из жителей города Брянска поделился в соцсетях удивительной находкой.

В Брянске под окнами одного из домов стоит необычный пень. Из остатка срубленного дерева сделали произведение искусства. Фантастический арт-объект в виде сказочного домика теперь украшает улицу.

Местные жители делятся в соцсетях фотоснимками и впечатлениями, пока создатель шедевра остается неизвестным.