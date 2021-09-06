Город32

В Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за заморозков

2021, 06 сентября 17:00 Общество
В Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за заморозков
Источник фото

7 сентября в регионе ожидается до -3 градусов.

В ГУ МЧС России по Брянской области объявили экстренное предупреждение из-за похолодания. Утром 7 сентября местами в регионе прогнозируют опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -3 градусов.

В результате погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель.

Читайте также
На 200 брянских автобусах разместили наклейки для водителей и пешеходов
06 сентября 11:00
На 200 брянских автобусах разместили наклейки для водителей и пешеходов
6 сентября в Брянской области прогнозируют заморозки
05 сентября 19:02
6 сентября в Брянской области прогнозируют заморозки
В Брянской области ищут пропавшего под Орлом пенсионера
05 сентября 12:45
В Брянской области ищут пропавшего под Орлом пенсионера
От коронавируса умерли еще 13 брянцев
05 сентября 12:10
От коронавируса умерли еще 13 брянцев

Новости регионов

06.09.2021 15:45
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 2 млн тонн в январе-августе
По оперативной информации, в январе-августе 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 2 млн тонн, что на 4,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев 2021 года погружено: – химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (+4% к январю-августу 2020 года); – черных металлов – 99,8 тыс.
06.09.2021 13:42
В Смоленске на оживленном перекрестке отключили светофор
В Смоленске на время ремонтных работ отключили светофоры на перекрестке улиц Соболева — 2-й Верхний Волок. Об этом сообщает «Смоленскавтодор». 6 и 7 сентября с десяти часов утра до пяти часов вечера отключат светофор на перекрестке улиц Соболева и 2-й Верхний Волок из-за плановых отключений электроэнергии.
05.09.2021 13:07
Восемь жителей Смоленской области умерли от коронавирусных осложнений
5 сентября стало известно о 131 новых случаях заражения коронавирусом среди жителей Смоленской области. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 46 195 случаев заражения «короной». Ешё 118 смолян выздоровели за минувшие сутки. Общее число переболевших – 41461. Восемь смолян скончались от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов увеличилось до 1534.
01.09.2021 16:49
Открытый урок безопасности провели железнодорожники в поселке Красный Бор Смоленской области
В День знаний в поселке Красный Бор, на пешеходном переходе через железнодорожные пути, прошел открытый урок безопасности для учащихся школы №5, расположенной недалеко от стальной магистрали. Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры встречали идущих в школу детей и их родителей, вручая ребятам тематические сувениры и красочные буклеты с информацией о правилах поведения на
01.09.2021 13:10
Властелины колец
21 августа во Дворце спорта «Юбилейный» прошёл финальный тур открытой межрегиональной любительской Лиги баскетбола 3х3 Дивизиона «Лига Регион». В торжественной церемонии открытия финального этапа соревнований приняли участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Андрей Моргунов. Приветствуя участников спортивного праздника, Игорь Ляхов пожелал им красивой игры и, конечно, побед. – Баскетбол –
01.09.2021 12:58
Пюре на пять баллов
Вопрос организации питания в школах очень важен для родителей учащихся, не менее важен он и для самих детей. Растущий организм в период учёбы требует подпитки энергией, но еда должна быть не только полезной, питательной, но ещё и вкусной. Теперь ребята сами смогут ставить оценки поварам за школьные обеды. И к этому мнению взрослые обещают прислушаться

Актуальные темы

Происшествия
Водитель лесовоза рассказал о возможном суициде молодой пары в ДТП под Дубровкой (ВИДЕО)
Происшествия
В брянском хозяйстве «Дружба» ввели карантин по африканской чуме свиней
Происшествия
60-летнюю женщину осудят за обман дольщиков в Жуковке на 3,4 миллиона рублей
Происшествия
В Брянске расследуют дело о многомиллионной легализации денег 1xBet
Происшествия
В Брянске ребенок сломал позвоночник, упав с качелей

Новости партнёров

Разъяснения о рекламных конструкциях
Разъяснения о рекламных конструкциях

Заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова рассказала о новых  разъяснениях опубликованных Федеральной антимонопольной  службой «Об отнесении конструкций, размещенных на отдельных элементах зданий, к рекламным конструкциям» (от 03.06.2021 №АК/45295/21).

«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини» от Mail.ru Group
«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини» от Mail.ru Group

Новая компактная умная колонка «Капсула Мини» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group появились в онлайн- и офлайн-каналах продаж «Ростелекома», ее также можно приобрести в рассрочку. «Маруся» умеет управлять цифровыми услугами «Ростелекома»: видеосервисом Wink и «Умным домом».

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,4 млн тонн в январе-августе
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,4 млн тонн в январе-августе

По оперативной информации, в январе-августе  2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,4 млн тонн, что на 18% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

К 650-летию основания Калуги филиал «Калугаэнерго» оформил главный символ города
К 650-летию основания Калуги филиал «Калугаэнерго» оформил главный символ города

К 650-летию основания Калуги филиал «Калугаэнерго» оформил главный символ города К празднованию юбилея филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» преподнес городу подарок – инновационное оформление памятника 600-летию Калуги.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».