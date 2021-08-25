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В Брянской области от коронавируса умерли 14 человек

2021, 25 августа 10:40 Общество
В Брянской области от коронавируса умерли 14 человек
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Региональный оперштаб обновил статистику на 25 августа.                

За минувшие сутки в Брянской области провели 1998 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 183 человек. 240 жителей Брянской области выздоровели. 14 пациентов скончались.                

С начала пандемии коронавирус унес жизни 1058 брянцев и 96 приезжих из других регионов.    

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