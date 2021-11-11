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В Брянской области пересчитали домашних драчунов

2021, 11 ноября 15:00 Общество
В Брянской области пересчитали домашних драчунов
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В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Быт».

В течение четырех дней полицейские проводили в Брянской области оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Его главной задачей стало выявление семейно-бытовых преступлений.

В результате 2596 проверок полицейские привлекли к административной ответственности привлечено 1660 человек. В числе нарушений – неисполнение родительских обязанностей, нанесение побоев, незаконный оборот наркотиков, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах и другие. Также установлен 41 факт незаконного сбыта спиртосодержащей жидкости.

Полицейские выявили 107 преступлений, в том числе 18 фактов умышленного причинения легкой и средней тяжести вреда здоровью, два – нанесения побоев, 13 – угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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