В Брянской области пересчитали домашних драчунов

В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Быт».

В течение четырех дней полицейские проводили в Брянской области оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Его главной задачей стало выявление семейно-бытовых преступлений.

В результате 2596 проверок полицейские привлекли к административной ответственности привлечено 1660 человек. В числе нарушений – неисполнение родительских обязанностей, нанесение побоев, незаконный оборот наркотиков, мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах и другие. Также установлен 41 факт незаконного сбыта спиртосодержащей жидкости.

Полицейские выявили 107 преступлений, в том числе 18 фактов умышленного причинения легкой и средней тяжести вреда здоровью, два – нанесения побоев, 13 – угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.