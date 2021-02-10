В Брянской области подвели итоги ежегодного конкурса стенгазет среди осужденных

В УФСИН России по Брянской области прошел ежегодный конкурс стенгазет среди осужденных.

Работы осужденных оценивались в трех номинациях: праздничная, тематическая и периодическая стенгазеты.

Большинство стенгазет осужденных посвящались конкретному празднику или событию, но при оформлении газет осужденные не забывали и о повседневной жизни отряда и учреждения.

При выборе лучших работ учитывалось художественное оформление и наличие названия, порядкового номера, даты выпуска, девиза стенгазеты, состава редколлегии и наличие визы начальника отряда.

Комиссией в составе заместителя начальника управления Евгения Фадеева и начальников отделов управления отобраны лучшие стенгазеты.

По итогам конкурса победителями признаны стенгазеты колонии строгого режима №1 (г. Брянск), второе место присудили воспитанникам Брянской ВК, третье место поделили СИЗО-1 (г. Брянск) и колония-поселение №3 (г. Сураж).

Ранее в Суражской колонии прошла лыжная эстафета среди осужденных.