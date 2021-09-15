В Брянской области появится больше контейнеров для раздельного сбора мусора

По решению Минприроды РФ на закупку контейнеров выделят деньги из федерального бюджета.

Брянская область вошла в число регионов, которые в этом году получат деньги из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Регионы, которые получат федеральные деньги на закупку контейнеров, определила комиссия Минприроды РФ.

В этом году поступили заявки от 53 регионов, однако выделят их лишь 46, включая Брянскую область. Общая сумма, которая будет распределена этим территориям, составит 1 миллиард рублей, что позволит приобрести более 65 тысяч контейнеров.

Важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил президент Владимир Путин. Сейчас раздельный сбор отходов налажен в 61 регионе. В Брянской области региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» организовал раздельный сбор одним из первых в стране.