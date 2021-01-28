В Брянской области пройдут переобучения 314 работников культуры

Новые знания работники культуры будут получать на базе ведущих отечественных вузов.

Региональный депратамент культуры сообщил о планах в этом году отправить на переобучение 314 работников подведомственной ему сферы.

Специалистам учреждений культуры предстоит получить новые знания в центрах непрерывного образования, которые были созданы на базе ведущих вузов России.

Переобучение специалистов в сфере культуры будет организовано в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Проект рассчитан до 2024 года. За это время пройти обучение должны свыше 1500 работников сферы культуры Брянщины.