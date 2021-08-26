В Брянской области смягчили коронавирусные ограничения

Решение о послаблении карантинных мер приняли на заседании оперативного штаба.

В Брянской области смягчили ряд ограничительных мер, установленных во время пандемии. Как сообщает региональный оперативный штаб, соответствующее решение принято на очередном заседании с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендаций главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой.

В регионе снова откроют фудкорты. Несовершеннолетним разрешили посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

Работу предприятий общественного питания продлили с полуночи до 2.00. Также из-под запрета вывели проведение торжественных мероприятий, в том числе свадеб, юбилеев, поминок, в организациях общепита – они должны проводиться из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 50 человек.

Решение вступит в силу после его официального опубликования.