В Брянской области снимают фильм «Огород» с Теличкиной и Санаевой

Съемки проходят в Брянске и районах области.

В Брянской области продолжаются съемки нового фильма Ларисы Садиловой под рабочим названием «Огород». Режиссер посвящает фильм поколению своих родителей.

Съемочные площадки организованы в Брянске, Овстуге, Речице и Хотылево, сообщает региональное правительство.

Главные роли в фильме исполняют народная артистка России Валентина Теличкина, заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева, актер Курской областной филармонии Юрий Кутафин и актриса Мария Семенова, которая уже снималась в фильме Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске».

Фильм расскажет о немолодых женщинах, вынужденных выживать в российской глубинке, и «возрастной» любви. Съемки также проходили в Курской и Смоленской областях.