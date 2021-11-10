В Брянской области снизился уровень преступности

На 100 жителей региона в среднем приходится одно преступление.

В Брянской области сократился уровень преступности. Об этом по итогам 10 месяцев 2021 года сообщили в региональной прокуратуре. В среднем на 100 брянцев совершается одно преступление.

Выше среднего уровень преступности зафиксирован в Володарском, Советском, Фокинском районах Брянска, а также в Рогнединском, Жирятинском, Суражском и Севском районах. Самый низкий уровень преступности – в Красногорском, Мглинском и Клетнянском районах.

Всего с начала года в Брянской области зарегистрировано более 12,2 тысячи преступлений. Значительно выросло количество преступлений в Рогнединском и Суражском районах.

Также увеличилось число тяжких и особо тяжких преступных посягательств: их совершено 2685. Но в основном в регионе совершают преступления небольшой и средней тяжести.

Тяжкий вред здоровью в результате преступлений причинен 166 лицам, погибло 225 человек. При этом количество убийств сократилось. В области произошло 38 убийств, при этом, по данным прокуратуры, раскрыты 42.

В сфере незаконного оборота наркотиков правоохранители выявили 825 преступлений, наибольшее количество – в Советском районе Брянска, а также в Дятьковском, Карачевском, Клинцовском, Почепском, Выгоничском, Трубчевском и Унечском районах.

За 10 месяцев совершено 47 экологических преступлений, в том числе 25 – связанных с незаконной рубкой леса.

Более 51% процента от всех преступлений – хищения чужого имущества путем кражи, грабежа и разбоя.

Ущерб от преступлений превысил 1 миллиард рублей.

Общая раскрываемость преступлений составила 67,1%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений также выросла и составила 66,8%. На улицах совершено 1839 преступлений.

В регионе насчитали 6065 преступников, из них почти 20% – женщины. Брянцами без постоянного источника дохода совершено 5550 преступлений. Более трети зарегистрированных преступлений совершены лицами, ранее совершавшими преступления, в состоянии алкогольного опьянения совершено 2434 преступления, наркотического опьянения – 14.