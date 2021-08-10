В Брянской области снизился уровень заболеваемости COVID-19

Также сократилось число внебольничных пневмоний.

В Брянской области зарегистрировали снижения уровень заболеваемости COVID-19.

Как сообщила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова, на 30-й неделе в регионе рост заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей.

«Эта неделя показывает снижение темпа прироста заболеваемости. И эта тенденция приобрела достаточно устойчивый характер. Среди заболевших на первом месте находятся люди работоспособного возраста от 46 до 65 лет. Далее следует возрастная группа старше 65 лет. Достаточно высокий удельный вес заболевших, 39,7%, в возрасте от 16 до 45 лет», – сказала Трапезникова.

По ее словам, 63% заболевания протекает в форме ОРВИ, что тоже можно отнести к положительной тенденции. Продолжает снижаться и общее количество внебольничных пневмонии.

Эту тенденцию региональные власти связывают с положительным эффектом от вакцинации.