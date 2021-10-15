В Брянской области сократилось число изнасилований

В то же время в регионе стали чаще выявлять экономические преступления.

В УМВД России по Брянской области отметили тенденцию к снижению количества тяжких преступлений за девять месяцев 2021 года.

Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число совершенных убийств и покушений на убийство снизилось на 31,3%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 22,3%, изнасилований – на 22,2%, грабежей – на 29,1%, фактов изготовления и сбыта поддельных денег – на 23,2%, краж – на 12,9% и хулиганств – на 33,3%.

В то же время полицейские зафиксировали рос преступлений в сфере экономики. Совершенных в крупном и особо крупном размере стало больше на +45,2%, случаев присвоения и растраты – на +21,1%. Втрое больше выявлено фактов коммерческого подкупа, вдвое больше – фактов легализации денег.