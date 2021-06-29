В Брянской области внесены изменения в работу врачей-стоматологов

Прием и лечение теперь ведется только по острой боли.

По рекомендациям Роспотребнадзора и оперштаба в Брянской области были приняты ограничения, которые касаются стоматологических медучреждений. На входе в поликлиники измеряют температуру, требуют носить маску и соблюдать социальную дистанцию. График приема зубоврачебных кабинетов расписан так, что очередей быть не может.

Изменения касаются и платных кабинетов. Стоматологи оказывают только неотложную и экстренную помощь при острой боли.

Ограничения стоматологической помощи будут действовать до улучшения эпидемиологической обстановки, сообщает оперштаб.