В Брянской области выявили массовые нарушения при летнем трудоустройстве детей

Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

В Брянской области выявили массовые нарушения при летнем трудоустройстве несовершеннолетних. Минувшим летом в регионе трудоустроили 2406 детей, в том числе 1766 находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщает региональная прокуратура, нарушения связаны с незаконным приемом на работу школьников до 14 лет, заключениями трудовых договоров и несвоевременной выплатой зарплаты.

В частности, их выявили в Володарского района Брянска, а также в Жуковском, Трубчевском и Жирятинском и других районах. В общей сложности прокуратура насчитала более 100 нарушений.

Девять должностных лиц привлекли к дисциплинарной, трех – к административной ответственности.