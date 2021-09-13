В Брянском аэропорту наградили 100-тысячного пассажира

Виктории Храмченковой вручили сертификат на покупку авиабилета и сувениры.

В Международном аэропорту Брянск встретили 100-тысячного пассажира. Им оказалась Виктория Храмченкова, летевшая вместе с мужем Дмитрием и детьми самолетом авиакомпании S7 Airlines. Ей вручили сертификат на покупку авиабилета и памятные сувениры.

В этом году Брянский аэропорт планирует перевезти более 115 тысяч пассажиров.