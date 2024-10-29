В брянском ДК ремонт вышел на завершающую стадию

В брянском ДК железнодорожников ремонт вышел на завершающую стадию. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжается ремонт Дворца культуры железнодорожников. Рабочие уже закончили обновление фасада и убирают строительные леса. Также специалисты завершают облицовку цоколя здания плитками из уральского гранита.

Внутри подрядчик почти закончил покраску зрительного зала. Также здесь впервые за 70-летнюю историю ДК смонтировано центральное отопление. А кресла для зрителей изготовила краснодарская фабрика «Корона». Их смонтируют в конце ноября.

На 1 и 2 этаже рабочие заканчивают ремонт санузлов. а на 3 и 4 этажах уборные уже готовы.

«Несмотря на ремонт, Дворец культуры не прекращал свою работу. Сейчас наши артисты репетируют новогоднюю сказку. Её мы представим зрителям уже в обновлённом зале. Его официальное торжественное открытие мы планируем провести 20 декабря», — рассказала директор ДК Людмила Гончарова.