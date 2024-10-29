В брянском ДК ремонт вышел на завершающую стадию

В брянском ДК железнодорожников ремонт вышел на завершающую стадию. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске продолжается ремонт Дворца культуры железнодорожников. Рабочие уже закончили обновление фасада и убирают строительные леса. Также специалисты завершают облицовку цоколя здания плитками из уральского гранита.
Внутри подрядчик почти закончил покраску зрительного зала. Также здесь впервые за 70-летнюю историю ДК смонтировано центральное отопление. А кресла для зрителей изготовила краснодарская фабрика «Корона». Их смонтируют в конце ноября.
На 1 и 2 этаже рабочие заканчивают ремонт санузлов. а на 3 и 4 этажах уборные уже готовы.
«Несмотря на ремонт, Дворец культуры не прекращал свою работу. Сейчас наши артисты репетируют новогоднюю сказку. Её мы представим зрителям уже в обновлённом зале. Его официальное торжественное открытие мы планируем провести 20 декабря», — рассказала директор ДК Людмила Гончарова.
23.10.2024 11:08
Разрушений. Нет
В Смоленске началось восстановление костёла, а крепостную стену ждёт масштабная реконструкция, которая завершится в 2028 году. Хорошими новостями поделился губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества подготовлен и утверждён правительством области и Минкультуры России. «Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное
23.10.2024 11:07
Цифровое равенство
Сегодня в условиях санкций одной из ключевых задач развития российской экономики является повышение производительности труда. А эффективным инструментом в этом вопросе выступает цифровизация, которая позволяет автоматизировать рутинные процессы и оптимизировать работу организации. Помогать предприятиям региона по внедрении информационных технологий будет новый отраслевой центр компетенций по цифровизации промышленности, созданный на базе дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК
23.10.2024 11:06
Первосвятительский визит
Краткие итоги пребывания в регионе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В минувшие выходные регион с первосвятительским визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который посвятил архипастырскому служению на Смоленской кафедре без малого четверть века (с 1984-го по 2009 годы). «Считаю глубоко символичным, что этот визит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает