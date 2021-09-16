В «Брянском лесу» сфотографировали медведя-подростка

Фотоловушка в заповеднике « Брянский лес» зафиксировала молодого медведя.

Об этом сообщается в группе заповедника во ВКонтакте, где также опубликован снимок.

Животное, как сообщают работники заповедника, попало в кадр, когда решило наведаться в поселение обитающих на территории «Брянского леса» барсуков.

В заповеднике, по данным его специалистов, обитают 11-13 медведей. Еще максимум 25 особей — в биосферном резервате « Нерусское полесье». Таким образом. популяция бурого медведя на Брянщине не превышает 60 голов.

Фото Елены Сытиной, заповедник «Брянский лес».