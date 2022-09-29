В брянском парке «Юность» почти завершилась реконструкция

В Брянске приближается к завершению реконструкция парка «Юность» в Володарском районе города.

Полное окончание работ ожидается в октябре.

В парке почти готова летняя эстрада, появилась четырехметровая инсталляция из дерева с его названием на входе, новый модульный туалет, спортиво-игровая площадка с разнообразным оборудованием для детей и зоной воркаута, детская канатная дорога, заканчиваются работы на скейтплощадке. Устанавливается оборудование для светодиодного фонтана.

Были высажены также свыше тридцати саженцев и кусты для живой изгороди.