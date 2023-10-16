В брянском селе отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту

В селе Сушаны за четыре месяца отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В селе Сушаны Новоропского сельского поселения Климовского района капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Модернизацию провели по нацпроекту «Здравоохранение».

На ремонт подрядчику потребовалось четыре месяца. Внутри здания заменили полы, окна и двери, привели в порядок стены и потолок. Специалисты обновили проводку и сантехнику, а также поставили новую сигнализацию. Также в здании реконструировали крыльцо, покрасили фасад и отремонтировали крышу.

В ФАПе работает фельдшер Светлана Вермишян. Она обслуживает 180 человек из четырех населённых пунктов.