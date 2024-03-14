Единственное на Брянщине отделение аллергологии отметило юбилей

35-летие отметило единственное в Брянской области отделение аллергологии и иммунологии. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В Брянской областной больницы № 1 работает единственное в регионе отделение аллергологии и иммунологии. Ему исполнилось 35 лет.

Первым его заведующим был Андрей Ершов. В 2007 году его сменила Марина Дегтева. В настоящее время в уникальном отделении работают более 20-и человек.

В круглосуточном стационаре могут одновременно находиться 40 пациентов c анафилактическим шоком или отёком Квинке. Кроме того, в отделении выявляют формы аллергии и проводят плазмоферез. Процедура позволяет вывести из организма шлаки, химические вещества и токсины, а значит и снизить аллергические проявления.