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Единственное на Брянщине отделение аллергологии отметило юбилей

2024, 14 марта 16:35 Разное
Единственное на Брянщине отделение аллергологии отметило юбилей
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35-летие отметило единственное в Брянской области отделение аллергологии и иммунологии. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения. 

В Брянской областной больницы № 1 работает единственное в регионе отделение аллергологии и иммунологии. Ему исполнилось 35 лет. 

Первым его заведующим был Андрей Ершов. В 2007 году его сменила Марина Дегтева. В настоящее время в уникальном отделении работают более 20-и человек. 

В круглосуточном стационаре могут одновременно находиться 40 пациентов c анафилактическим шоком или отёком Квинке. Кроме того, в отделении выявляют формы аллергии и проводят плазмоферез. Процедура позволяет вывести из организма шлаки, химические вещества и токсины, а значит и снизить аллергические проявления.

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