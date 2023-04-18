В Брянском театре кукол поставили «Бесприданницу»

В Брянском театре кукол режиссер из Санкт-Петербурга поставил «Бесприданницу». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре кукол прошла премьера спектакля «Бесприданница». Новую версию знаменитой пьесы Александра Островского создал известный режиссёр и театральный продюсер из Санкт-Петербурга, директор Международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КукАRТ» Давид Бурман.

В постановке в жанре кукольной пародии он сохранил драматизм повествования и насытил сюжет остроумными репризами.

Для спектакля Давид Бурман собрал в Брянске лучших деятелей театра куколиз разных городов и даже стран. Художник-постановщик спектакля Асия Курманалина – директор Актюбинского областного театра кукол «Алақай» в Казахстане. А музыка создана директором Хакасского национального театра кукол «Сказка» в Абакане,композитором Игорем Окольниковым.

Спектакль появился в честь 200 лет со дня рождения великого русского драматурга.

Возрастные ограничения 12+