В Брянском театре кукол поставили «Бесприданницу»

В Брянском театре кукол режиссер из Санкт-Петербурга поставил «Бесприданницу». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В Брянском театре кукол прошла премьера спектакля «Бесприданница». Новую версию знаменитой пьесы Александра Островского создал известный режиссёр и театральный продюсер из Санкт-Петербурга, директор Международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КукАRТ» Давид Бурман.
В постановке в жанре кукольной пародии он сохранил драматизм повествования и насытил сюжет остроумными репризами.
Для спектакля Давид Бурман собрал в Брянске лучших деятелей театра куколиз разных городов и даже стран. Художник-постановщик спектакля Асия Курманалина – директор Актюбинского областного театра кукол «Алақай» в Казахстане. А музыка создана директором Хакасского национального театра кукол «Сказка» в Абакане,композитором Игорем Окольниковым.
Спектакль появился в честь 200 лет со дня рождения великого русского драматурга.
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