В брянском театре идут репетиции спектакля о партизанах

В Брянском театре кукол стартовали репетиции нового спектакля о партизанах. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре кукол стартовали репетиции нового спектакля «Кто не спрятался, я не виноват». Пьесу по заказу учреждения написал драматург из Тулы Рагим Мусаев. Она посвящена 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Пьеса основана на исторических фактах партизанского движения. А в образах героев прослеживаются судьбы брянских защитников.

Готовить постановку приехали режиссёр Андрей Абрамов из Тулы и художник Татьяна Стоя из Санкт-Петербург. В спектакле участвуют актёры Наталия Громыкина и Сергей Подкопаев. Премьера запланирована на 24 февраля.

Возрастные ограничения 12+