Премьера новаторского спектакля Александра Звягинцева прошла в Брянске

Премьера новаторского спектакля Александра Звягинцева «На стриме» прошла в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Накануне во Дворце культуры БМЗ прошла премьера новаторского спектакля «На стриме» по пьесе лауреата премии «Золотой Орел» Александра Звягинцева. Посетили постановку и первые лица региона.

«Приятно, что в зале присутствовало много молодых людей, которые с интересом наблюдали за происходящим на сцене и смогли поближе познакомиться с творчеством Александра Звягинцева. Потрясающий актерский состав и оригинальные режиссерские решения не оставят равнодушным публику всех возрастов», — отметил председатель областной Думы Валентин Суббот.

Впервые спектакль показали на сцене МХАТ имени Горького. Сюжет затрагивает тему отношений между современными детьми и родителями.