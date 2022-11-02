В брянском заповеднике подкармливают зубров

Зимнюю подкормку зубров начали сотрудники брянского заповедника. Об этом рассказали в аккаунте учреждения в ВКонтакте.

Зимняя подкормка зубров в заповеднике «Брянский лес» проходит на кордоне Пролетарский. Каждый день в 10 часов утра дежурный инспектор развозит «зимнюю еду» – дробленый овес. Такой рацион помогает зубрам не только пережить зиму, но и держаться зимой внутри территории заповедника.

Когда животные начнут постоянно приходить к кормушкам на кордоне, в заповедники начнутся экскурсии «К зубрам».