В Брянскую область доставят вакцину от COVID-19 для подростков

Вакцины для детей младше 12 лет пока нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию, связанную с вакцинацией детей и подростков от коронавирусной инфекции.

«В ближайшее время мы получим вакцину для детей от 12 лет. Вакцина создана, уже прошла все стадии испытаний и в скором времени поступит, в том числе и в нашу область. А вот вакцины для детей до 12 лет, как прививают некоторые страны, у нас пока нет», – сообщил он на брифинге в региональном правительстве.

По словам Богомаза, «тут нужно самим всем привиться, чтобы домой инфекцию не принести и не заразить детей».