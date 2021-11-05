В Брянскую область доставят вакцину от COVID-19 для подростков
Вакцины для детей младше 12 лет пока нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию, связанную с вакцинацией детей и подростков от коронавирусной инфекции.
«В ближайшее время мы получим вакцину для детей от 12 лет. Вакцина создана, уже прошла все стадии испытаний и в скором времени поступит, в том числе и в нашу область. А вот вакцины для детей до 12 лет, как прививают некоторые страны, у нас пока нет», – сообщил он на брифинге в региональном правительстве.
По словам Богомаза, «тут нужно самим всем привиться, чтобы домой инфекцию не принести и не заразить детей».
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