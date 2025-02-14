С полуночи 15 февраля и до окончания мероприятия в Советском районе Брянска запретят движение и парковку транспорта. Ограничения действуют на улице Емлютина от проспекта Ленина до дома №1–а по улице Грибоедова. Там пройдёт памятное мероприятие в честь 36-летия со дня вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан.

В центре Брянска ограничат движение транспорта в субботу. Об этом сообщили в городской администрации.

Пришло время героев В регионе будут готовить управленцев из числа ветеранов СВО. С весны прошлого года по поручению Президента РФ Владимира Путина реализуется масштабная программа для участников специальной военной операции «Время героев». Её первые выпускники, получившие необходимые компетенции, стали кадровым подкреплением для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций по всей стране. В нашем регионе также будет запущен аналог

Смоленщина» Твардовского На Смоленщине выпустили уникальный сборник стихов А.Т. Твардовского.Уникальная книга, в которой на каждой странице — виды и образы родной Смоленщины, вышедшие из-под пера поэта, писателя, военного корреспондента Александра Трифоновича Твардовского. Сборник презентовали в Штабе общественной поддержки в Смоленске – в дату, когда поэт был награжден орденом Ленина за его поэму «Страна Муравия». Поддержку в издании

«Мы не спим по ночам» Смоляне жалуются на шум от работы клуба. Жители дома №20а по улице 8 Марта в Смоленске обратились к председателю областной Думы Игорю Ляхову с жалобой на шум от компьютерного клуба, расположенного на первом этаже их жилого дома. Проблема была озвучена на личном приеме граждан, который Игорь Ляхов провел в региональной приемной Президента Российской Федерации. Инициативная

Пойдём погуляем?! В 2025 году в Смоленской области планируется обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий. Кроме того, продолжится реализация трёх успешных проектов–победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: в Починке, Ярцево и Гагарине. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин. «Для маленьких жителей установят 36 новых детских игровых площадок: в 25

Спорт два в одном В Смоленске на прошлой неделе открыли первый в регионе фиджитал-центр. В торжественном запуске работы спорткомплекса нового поколения принял участие губернатор Василий Анохин. Гостями церемонии стали президент Всероссийской Федерации Фиджитал спорта Никита Нагорный, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы «Время героев» Роман Гришин и руководитель Sitronics Group Сергей Ткаченко. «Как сказал Президент РФ