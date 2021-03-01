В Центре управления регионом рассказали, на что больше всего жалуются брянцы

Самые популярные темы для жалоб — благоустройство, ЖКХ и дороги.

Специалисты Центра управления регионом Брянской области рассказали об итогах работы в феврале.

За месяц с помощью цифровых платфор проанализировали более 1200 публикаций, сделанных брянцами с оциальных сетях. Среди зафиксированных системой «Инцидент-менеджментов» поводов для недовольства самыми популярными у жителей Брянщины оказались состояние дорог (49,6%), благоустройство (14,9%) и ЖКХ (11,2%). Во всех этих темах явно доминировала ликвидаций последствий накрывшего регион сильного снегопада.

Еще 500 обращений брянцев поступлии в ЦУР через Платформу обратной связи. Среди них доминируют опять же дороги (29,5%), вакцинация от коронавируса (29,5%) и благоустройство общественных территорий и дворов (7,6%). Все поднятые вопросы были переданы в профильные ведомства на места и решены.