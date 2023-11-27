В Детском онкогематологическом центре Брянска отпраздновали День матери

В Детском онкогематологическом центре Брянска ансамбль «Макоша» поздравил детей и взрослых с Днём матери. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Детском онкогематологическом центре города Брянска отметили День матери. Подопечных благотворительного фонда «Ванечка» поздравил народный фольклорный ансамбль «Макоша» Центра «Народное творчество».

В холле стационара под аккомпанемент гитары и баяна артисты исполнили народные и духовные песни. Родители с детьми подпевали ансамблю. После концерта все зрители получили подарки.

Также гости заглянули в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Молодые мамы также послушали песни и получили подарки.